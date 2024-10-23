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Валерия отказалась комментировать иск к сыну на 56 миллионов рублей

Певица Валерия заявила, что не хочет множить слухи об иске сына

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Валерия отказалась комментировать многомиллионный иск к сыну Арсению Шульгину. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Валерия заявила, что не хочет множить слухи об этом иске.

20 октября ТАСС сообщил, что предприниматель Валентин Демчук подал иск в Тверской районный суд на сумму свыше $500 тысяч к Арсению Шульгину.

Иск приняли к производству 7 июня текущего года. Отмечается, что рассмотрение иска отложено до конца ноября. Сумма исковых требований несколько раз менялась.

Муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что иск к Арсению Шульгину – это гражданско-правовое дело. Он уточнил, что бизнесмены, кем Шульгин является, часто выясняют гражданско-правовые отношения между собой. Продюсер считает странным делать из этого новость. Он добавил, что сейчас стороны урегулировали спор, а вопрос был закрыт.

Пригожин считает, что кто-то заинтересован в «раздувании этого вопроса», чтобы использовать их с женой имена для громкости.

По мнению Пригожина, в России стоит ввести закон, согласно которому до вынесения судебного решения запрещается озвучивать детали процесса.

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