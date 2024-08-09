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Невестка Валерии рассказала о ссорах с мужем: «Друзья часто в шоке с нас»

Невестка Валерии Шульгина призналась, что редко ссорится с мужем

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lianashulginaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Невестка певицы Валерии, блогерша Лиана Шульгина призналась в Telegram-канале, что редко ссорится с мужем.

По словам Шульгиной, у нее с мужем есть договоренность – как только у супругов появляется конфликт, то они сразу обсуждают его. Как рассказала блогерша, что она и муж обговаривают недопонимания и то, что им не нравится в отношениях. Девушка уточнила, что они слушают, пытаются понять друг друга и искать компромиссы. Также у пары есть правило не ложиться спать при обиде друг на друга. Супруги всегда «ложатся в обнимку друг с другом, оставив все в прошлом».

«У нас друзья часто просто в шоке от нас, что мы можем немного поцапаться друг с другом. Не знаю, за ужином сидеть. Поцапаться, между собой обсудить это минуту и потом сидеть как ни в чем не бывало. Обниматься, целовать друг друга», — рассказала блогерша.

Сын Валерии Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой 28 августа 2020 года. 1 января 2021 года у пары родилась дочь. Валерия вместе с мужем Иосифом Пригожиным часто навещают внучку и проводят с ней время.

Ранее невестка Валерии ответила, планирует ли завести второго ребенка.

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