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Названа дата похорон экс-солиста «На-На» Левкина

Прощание и похороны экс-солиста «На-На» Левкина пройдут 19 ноября

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Похороны бывшего солиста поп-группы «На-На» Владимира Левкина состоятся во вторник, 19 ноября. Об этом РИА Новости сообщил концертный директор артиста Александр Зыкин.

Он рассказал, что церемония прощания пройдет тогда же. О месте представители певца сообщат позднее.

Певец и продюсер Владимир Левкин скончался 17 ноября в возрасте 57 лет. По информации Mash, причиной смерти стал рак лимфатической системы. В 2003-м у артиста впервые диагностировали это заболевание, он перенес две сложные операции. После этого Левкин продолжил творческую карьеру, выступая сольно. В последние годы жизни артист выпускал новые альбомы и песни, в том числе вместе с супругой и дочерью Никой, а также участвовал в различных телешоу. Как рассказал концертный директор музыканта, Левкин «сгорел за пару дней». Зыкин предположил, что «старые болячки связаны с раком».

Ранее экс-участник «На-На» Юрин рассказал о последнем концерте Левкина.

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