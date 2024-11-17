900 концертов «На-На» за год, жесткий развод и борьба с раком. Как жил и умер Владимир Левкин

Не стало бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина — артист, недавно отметивший 57-летие и в последнее время регулярно выходивший на публику, скоропостижно скончался, по предварительным данным, в результате онкологического заболевания. «Газета.Ru» — о яркой и трагической жизни музыканта.

Из-за чего умер Владимир Левкин

Певец и продюсер Владимир Левкин скончался 17 ноября в возрасте 57 лет. По информации Mash, причиной смерти стал рак лимфатической системы. Как рассказал концертный директор музыканта Александр Зыкин, Левкин «сгорел за пару дней».

«Похоже, старые болячки связаны с раком. Это был самый достойный артист. Чемпион вообще по благотворительности. Сколько он сделал, конечно. Ни один артист таким похвастаться не сможет», — цитирует Зыкина Super.

При этом, согласно журналисту Владимиру Полупанову, еще в октябре Левкин выглядел «хорошо и бодро». Встретившись на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория», они запланировали интервью, которое так и не состоялось, передает SHOT.

О скорых совместных планах с Левкиным «Газете.Ru» рассказал и бывший участник группы «На-На» Валерий Юрин.

«Сейчас вот только планировали после Нового года концерты заделать совместные: Левкин, Юрин, я решил всех соединить, Политову позвонил. Еще месяц назад у нас полный зал с Левкиным [был], мы объявили концерт на корабле. Полный зал народу, 80 человек не смогли попасть на корабль, потому что он был переполнен. <...> Я сейчас в шоке, просто в шоке. Столько планов было, — сказал он. — Прекрасный человек был. Нормальный человек, талантливый очень, умнейший парень. Преданный друг. Никогда не ругались, может быть, по мелочам бывало, обычные бытовые, гастрольные, ерунда. Я в шоке, я друга потерял. Когда он болел, первая эта болезнь, я в больницу приезжал каждый день почти, привозил, телевизор в палату поставил, с лекарствами помогал. Думали, все, болезнь ушла. Вот так вот. Я родственникам еще не могу дозвониться никак. Вычитал уже в новостях, что воспаление легких, и из палаты уже в реанимацию перевезли, болезнь, опять лейкемия, начала прогрессировать. Рак — такая вещь. Забрал все-таки нашего Володьку».

Известно, что впервые онкологическое заболевание Левкину диагностировали еще в 2003 году — когда артисту не было и 40 лет. Он смог побороть болезнь, через 10 лет она вернулась, однако музыкант сумел справиться с ней и во второй раз — после курса химиотерапии и пересадки костного мозга.

«Да, это было серьезное испытание. Страна в кризисе, денег на медицину нет, надо все закупать за границей, — вспоминал Левкин в интервью изданию «Правда.Ру». — Был и 2013 год, это уже проще, хотя Маруська (жена — «Газета.Ru) была уже беременной и при этом каждый раз ездила ко мне в больницу».

В конце октября 2024 года Левкин сообщил, что перенес операцию. Он не стал раскрывать журналистам, по какому поводу обращался ко врачам, но отметил, что проблем со здоровьем у него нет.

Биография Владимира Левкина

Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. Ранние годы будущего артиста прошли в Потсдаме — его отец был военным, так что в первый класс он пошел в ГДР. С раннего детства Левкин занимался музыкой: в «музыкалку» по классу баяна он поступил в шесть лет, а вскоре начал осваивать гитару. Будучи подростком, Левкин основан вместе с товарищами группу «Ртутное озеро», во время службы в армии играл на гитаре в армейском ансамбле «Горизонт». После «дембеля» прошел отбор в Академию имени Гнесиных.

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В 1989 году юноша — внезапно для себя — стал участником новообразованной группы «На-На» Бари Алибасова. Продюсер объявил кастинг молодых артистов через газету «Московский комсомолец», и Левкин решил попытать удачу — на пробы в коллектив пришли более 700 начинающих музыкантов, из которых Алибасов оставил лишь Владимира и Александра Запорожца.

«Я пришел, воткнул гитару, начал петь свою песню, спел куплет с припевом. И какой-то человек за пультом сказал: «Через два дня приезжайте — будет первая репетиция», — вспоминал о том кастинге Левкин.

Алибасов хотел сделать из «На-На» главную молодежную группу страны, а потому не жалел подопечных: репетировали они чуть ли не по 15 часов ежедневно, чтобы уже в июне 1989-го представить себя во всей красе на международном фестивале поп-музыки Face (признан в РФ иностранным агентом) to Face.

В «золотой» состав «На-На», сформировавшийся в первой половине 90-х, помимо Левкина, вошли Владимир Асимов, Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Обратной стороной сумасшедшей славы группы и лично Левкина была изнурительная занятость — времени на отдых у артистов буквально не было.

«Мы на самом деле ничего не видели, просто ничего. У нас было по пять выступлений в день. До сих пор, наверное, никто не перебил, да и не перебьет. В один год у группы «На-На» было 900 концертов», — передает воспоминания Левкина «СтарХит».

С годами востребованность «На-На» стала падать, но существует группа до сих пор — Политов, Жеребкин и присоединившийся к ним Михаил Игонин достаточно активно выступают и в 2024 году. Левкин же покинул коллектив еще в 1998-м, когда закончился его контракт, предварительно — в редких перерывах между бесконечными выступлениями — окончив режиссерский факультет ГИТИСа. Поговаривали, что Алибасов так и не сумел простить своего подопечного за решение об уходе. Из-за сильной ссоры они практически перестали общаться.

«Мы с ним не работали уже несколько десятилетий, — признался Алибасов «Газете.Ru». — Трудно сказать, каким он был последнее время. Он жил своей жизнью, поэтому из этой жизни, из сегодняшней, чем он занимался, я сказать ничего не могу. И не представляю, чем он занимался. Он был чрезвычайно популярен. Поскольку я владелец и основатель группы, всегда все делал так, чтобы артиста любили, чтобы народ всегда хотел видеть, слышать и как можно чаще бывать на концертах. Поэтому такая история тогдашняя привела к тому, что он стал очень популярным артистом. Но потом, в отличие от других артистов, он решил, что он один и он все может сделать сам, ушел из «На-На».

Покинув группу, Левкин ушел в сольное творчество, причем не только музыкальное: помимо записи альбомов и участия в рок-группе Kedbl, он в последующие годы попробовал себя в качестве актера в ряде российских сериалов и фильмов средней руки, начал продюсировать, работать на телевидении.

Личная жизнь Владимира Левкина

Владимир Левкин четырежды был женат. Первой супругой артиста стала возлюбленная его юности Марина — брак, который тщательно скрывался от общественности (ради еще большей популярности артиста среди поклонниц), просуществовал пять лет и распался в 1997 году. В отношениях Владимира и Марины родилась дочь Виктория.

Вскоре после развода Левкин снова женился: его новой избранницей стала солистка группы Hi-Fi Оксана Олешко. Брак оказался трагическим для музыканта — Олешко, как писали СМИ, ушла от него в самый тяжелый момент, когда артисту диагностировали рак, а после отсудила у него квартиру.

Впоследствии Левкин состоял в гражданском браке с Алиной Яровиковой, победительницей конкурса «Мисс Телевидение России — 2001». Как вспоминал сам музыкант, женщина очень помогла ему встать на ноги, а он полюбил как родную ее дочь от прошлых отношений. Однако до свадьбы у пары дело так и не дошло — в 2010 году, спустя шесть лет после знакомства, они расстались.

А уже в 2012 году Левкин обручился с главной любовью своей жизни — Мариной Ичетовкиной, которая подарила ему дочь Нику. В последние годы артист регулярно выступал вместе со своей семьей.

«Больше всего цветов всегда дарят младшей дочке Нике, — рассказывал Левкин «Газете.Ru» в 2022 году. — Господи, 40 лет работы, ни одного цветочка — так [с супругой] мы смеемся. Нет конкуренции, наоборот, дополняем друг друга. Я не помню точно, во сколько впервые выступила с нами дочь. В пять лет она написала песню. Наверное, в пять лет она и вышла с нами вместе и спела. Для нее большая радость, когда мы едем на гастроли, она гуляет по городам нашей страны, узнает их историю и потом делает доклады в школе. Что касается того, как мы с супругой стали выступить вместе... Мы как-то с певицей Гульназ спели песню «Под одним зонтом». И Маруся говорит: «А чего это ты с Гульназ поешь, а со мной нет?» Я говорю: «Ну давай, к микрофону!». Она как выдала… Поэтому да, это был такой экспромт, который перерос в то, во что перерос».