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«Столько планов было»: экс-участник «На-На» Юрин — о кончине Владимир Левкина

Экс-участник «На-На» Юрин рассказал о переполненном зале на последнем концерте с Левкиным

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Vladimir Andreev/Global Look Press

Бывший участник группы «На-На» Валерий Юрин рассказал «Газете.Ru», что на их последнем совместном концерте с Владимиром Левкиным был переполнен зал. По его словам, у них с певцом было много планов на будущее.

«Сейчас вот только планировали после Нового года концерты заделать совместные: Левкин, Юрин, я решил всех соединить, Политову позвонил. Еще месяц назад у нас полный зал с Левкиным [был], мы объявили концерт на корабле. Полный зал народу, 80 человек не смогли попасть на корабль, потому что он был переполнен. Концерт был на ушах, на ура, пели, плакали, уже девочки-поклонницы с детьми своими приходили, с мужьями, семьями пели наши песни наизусть. Я сейчас в шоке, просто в шоке. Столько планов было», — сказал он.

Юрин назвал Левкина талантливым человеком и преданным другом.

«Прекрасный человек был. Нормальный человек, талантливый очень, умнейший парень. Преданный друг. Никогда не ругались, может быть, по мелочам бывало, обычные бытовые, гастрольные, ерунда. Я в шоке, я друга потерял. Когда он болел, первая эта болезнь, я в больницу приезжал каждый день почти, привозил, телевизор в палату поставил, с лекарствами помогал. Думали, все, болезнь ушла. Вот так вот. Я родственникам еще не могу дозвониться никак. Вычитал уже в новостях, что воспаление легких, и из палаты уже в реанимацию перевезли, болезнь, опять лейкемия, начала прогрессировать. Рак — такая вещь. Забрал все-таки нашего Володьку», — добавил он.

О том, что Левкин скончался, стало известно 17 ноября от его жены Маруси. Артисту было 57 лет.

По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти стал рак лимфоузлов. Отмечалось, что диагноз артисту поставили в 2003 году. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад болезнь вернулась. Утром в воскресенье Левкин умер в больнице.

Ранее Бари Алибасов рассказал, что Владимир Левкин во время работы в «На-На» был трудолюбивым.

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