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Филиппа Киркорова объявили в розыск судебные приставы

SHOT: певца Филиппа Киркорова разыскивают судебные приставы из-за штрафов за ПДД

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mmmargaaret/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народного артиста России Филиппа Киркорова объявили в розыск судебные приставы, поскольку у певца накопилось свыше 30 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации канала, с декабря 2023 года Киркоров нарушил ПДД 31 раз на своем Rolls-Royce. Чаще всего исполнитель превышал скорость, не соблюдал требования разметки и оставлял машину в неположенном месте. Он задолжал 24 тыс. рублей за эти нарушения.

Сейчас, отмечает SHOT, судебные приставы возбудили против артиста исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия автомобиля.

В сентябре московский суд взыскал долг по налогам с 92-летнего Бедроса Киркорова. При этом не уточнялось, в каком размере была взыскана недоимка.

До этого СМИ писали, что против отца Филиппа Киркорова возбудили административное дело. Позднее стало известно, что всего Киркорову выписали 45 штрафов за нарушение ПДД. Чаще всего санкции накладывались из-за превышения скорости на 20-40 км/ч — такое нарушение он допустил 11 раз. Он должен выплатить 34 тыс. 450 рублей.

Ранее стало известно, что Игорь Петренко существенно снизил многомиллионный долг по алиментам.

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