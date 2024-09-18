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Суд взыскал налоговый долг с 92-летнего Бедроса Киркорова

В Москве с артиста Бедроса Киркорова взыскали долг по налогам

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Мировой суд в Таганском районе Москвы взыскал долг по налогам с 92-летнего народного артиста России Бедроса Киркорова. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

В каком размере была взыскана недоимка по налогам, не уточняется.

Накануне звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что Бедросу Киркорову не грозит арест на 15 суток за неоплаченные штрафы ГИБДД. Адвокат отметил, что никто не будет заключать под стражу пожилого человека, в крайнем случае судебные приставы просто наложат арест на счет артиста.

22 августа Telegram-канал Mash сообщил, что против отца Филиппа Киркорова возбудили административное дело. Позднее стало известно, что всего Киркорову выписали 45 штрафов за нарушение ПДД. Он должен выплатить 34 тыс. 450 рублей.

Ранее Mr. Credo обвинили в мошенничестве на 5,4 миллиона рублей.

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