Раскрыта сумма, которую Киркоров задолжал ГИБДД

Бедрос Киркоров, народный артист России, отец певца Филиппа Киркорова должен уплатить штрафы в ГИБДД на сумму 34 тыс. 450 рублей, передает 360.ru со ссылкой на собственный источник. По его данным, всего 92-летнему мужчине выписали 45 штрафов.

Последний из штрафов Киркоров получил в конце июня. Чаще всего санкции накладывались из-за превышения скорости на 20-40 км/ч – такое нарушение он допустил 11 раз.

Киркоров-старший в основном допускал нарушения на трассе М-11 «Нева» в Калининском районе Тверской области. Четыре года назад, в 2020 году, автомобиль народного артиста попадал в ДТП.

До этого сообщалось, что на отца Филиппа Киркорова, народного артиста России Бедроса Киркорова, завели административное дело из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. Ему грозит до 15 суток ареста или новый штраф в двойном размере.

Ранее стало известно, что отца Филиппа Киркорова обманули на 3,5 млн рублей.