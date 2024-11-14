Игорь Петренко существенно снизил многомиллионный долг по алиментам

Задолженность по алиментам 46-летнего актера Игоря Петренко снизилась до 2,4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации канала, артист внес более 4 млн рублей, поскольку до этого его долг составлял 6,7 млн. При этом изначальная задолженность Петренко превышала 9 млн рублей.

«Звездач» подчеркивает, что судебные приставы планируют взыскать с Петренко еще 40 тыс. рублей на фоне новых административных правонарушений актера. Однако канал не уточняет, по какой причине артисту выписали новые штрафы.

У Петренко долг перед двумя сыновьями от предыдущего брака с актрисой Екатериной Климовой. 17-летний Матвей и 16-летний Корней живут с мамой, но продолжают общаться с отцом. Климова и Петренко оформили развод десять лет назад, а в 2015 году заключили нотариальное соглашение, в котором зафиксировали размер алиментов.

В конце августа в Госдуме призвали помечать на сайтах знакомств должников по алиментам. Соответствующее обращение вице-спикера парламента Владислава Даванкова («Новые люди») было направлено в адрес главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

По мнению депутата, подобная мера ускорит выплату алиментов со стороны должников и поможет защитить других пользователей от нежелательного знакомства с человеком, который сознательно уклоняется от уплаты задолженности.

Ранее стало известно, что Сергей Жуков заработает на корпоративах полмиллиарда рублей.