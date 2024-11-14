Появились подробности госпитализации Юрия Николаева с воспалением легких

Телеведущий Юрий Николаев признался, что был госпитализирован с воспалением легких. Об этом народный артист России сообщил ТАСС.

Николаев также немногословно ответил на вопрос корреспондента агентства о том, выписали ли его из больницы, фразой: «Конечно, да». Другими деталями телеведущий делиться не стал.

Накануне народный артист России уточнял, что его супругу Элеонору доставили в больницу по его просьбе. Таким образом Николаев опроверг новость о том, что женщину экстренно госпитализировали.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что супруге Николаева Элеоноре якобы стало плохо из-за того, что муж попал в больницу с коронавирусной инфекцией. При этом сам Николаев уже опровергал сообщения о коронавирусе.

Николаева госпитализировали 10 ноября. Спустя два дня телеведущий рассказывал, что находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Юрий Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

Также телеведущий снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь все по-честному».

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