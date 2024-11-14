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Жену Юрия Николаева госпитализировали в Москве

Mash: супругу телеведущего Николаева госпитализировали в Москве

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Валерий Мельников/РИА Новости

Жену телеведущего Юрия Николаева Элеонору экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, ей диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию — нарушение кровообращения головного мозга, в результате которого начинается кислородное голодание.

Утверждается, что Элеоноре Николаевой стало плохо на фоне госпитализации 75-летнего мужа с коронавирусной инфекцией. При этом сам Николаев уже опровергал сообщения о коронавирусе.

12 ноября Николаев рассказывал, что находится в больнице в состоянии средней тяжести. Народный артист России заявил, что у него диагностировали воспаление легких.

Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

Ранее актер «Молодежки» экстренно попал в больницу с пневмонией.

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