Жену Юрия Николаева госпитализировали в Москве

Жену телеведущего Юрия Николаева Элеонору экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, ей диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию — нарушение кровообращения головного мозга, в результате которого начинается кислородное голодание.

Утверждается, что Элеоноре Николаевой стало плохо на фоне госпитализации 75-летнего мужа с коронавирусной инфекцией. При этом сам Николаев уже опровергал сообщения о коронавирусе.

12 ноября Николаев рассказывал, что находится в больнице в состоянии средней тяжести. Народный артист России заявил, что у него диагностировали воспаление легких.

Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

Ранее актер «Молодежки» экстренно попал в больницу с пневмонией.