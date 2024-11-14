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Жену Юрия Николаева доставили в больницу по его просьбе

Телеведущий Юрий Николаев назвал средним свое состояние после госпитализации

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущий Юрий Николаев уточнил, что его супругу Элеонору не «экстренно госпитализировали», а доставили в больницу по его просьбе. Слова народного артиста России передает 360.ru.

Николаев также признался, что чувствует себя «нормально» после госпитализации. Он назвал свое состояние «пока средним». Другими деталями телеведущий делиться не стал.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что супруге Николаева Элеоноре якобы стало плохо из-за того, что муж попал в больницу с коронавирусной инфекцией. При этом сам Николаев уже опровергал сообщения о коронавирусе.

12 ноября Николаев рассказывал, что находится в больнице в состоянии средней тяжести. Народный артист России заявил, что у него диагностировали воспаление легких.

Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

Также телеведущий снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь все по-честному».

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