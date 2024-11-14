Звезда «Короля и Шута» рассказала об РПП и проблемах с весом

Актриса Валери Зоидова призналась в беседе с lady.mail.ru, что страдала от расстройства пищевого поведения (РПП) из-за голодовки.

Зоидова объяснила, что выросла среди очень красивых женщин, где ей с самого детства прививался тщательный самоанализ внешности. В ее семье не принято есть вредную пищу и не заниматься спортом.

«Поэтому мне было тяжело принять, что ввиду гормональных сбоев и жизненных неурядиц я набрала вес. Я голодала, срывалась и снова голодала… И в итоге заработала РПП», — поделилась артистка.

Зоидова обратилась к психологу из-за расстройства пищевого поведения. Сейчас она с пониманием относится к скачкам веса как у себя, так и у других. Актриса считает, что отношение социума к женщинам с лишним весом является одной из причин РПП у девушек.

«Не каждая женщина имеет в себе силы следить за своим питанием и успевать заниматься спортом, в жизни бывают разные ситуации. И шеймить за это — последнее дело», — заявила певица.

Валери Зоидова стала известна по роли первой жены Михаила Горшенева Анфисы в сериале «Король и Шут».

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