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Стало известно о налоговой задолженности Хрусталева

«Звездач»: комик Хрусталев должен налоговой 22 тысячи рублей

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Global Look Press

Комик и актер Дмитрий Хрусталев задолжал налоговой 22 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Издание отметило, что, несмотря на наличие задолженностей, прибыль бизнеса Хрусталева составила 2,8 миллиона рублей. Артист является учредителем ООО «Соль и Свет». Компания осуществляет деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Хрусталев начал выступать в команде КВН «Сборная Санкт-Петербурга» в 1998 году. В том же году коллектив стал обладателем Кубка Москвы, а в 1999-м стал финалистом Высшей Лиги. В 2003 году в составе команды «Сборная СССР» Хрусталев завоевал Летний кубок КВН.

После КВН Хрусталев начал работать на телевидении. В 2007-м он присоединился к участникам программы Comedy Club, а через год стал ведущим Comedy Woman. В 2013-м он вместе с Иваном Ургантом вел программу «Вечерний Ургант».

С 2006 года Хрусталев снимается в кино. Он играл в таких проектах, как «Самый лучший фильм 2», «Служебный роман. Наше время», «Беременный», «Я не шучу», «Черновик», «Гороскоп на удачу».

Ранее стало известно, что Петросян может стать «патриархом» Comedy Club.

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