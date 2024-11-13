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Комик Абрамов объяснил шутку о лишнем весе жены

Иван Абрамов назвал себя любимым комиком жены на фоне шутки о ее лишнем весе

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Пресс-служба Ивана Абрамова

Стендап-комик Иван Абрамов заявил в беседе с «Газетой.Ru», что его супруга не отреагировала на шутку о ее лишнем весе, поскольку не посчитала его слова серьезными.

«Это шутка, а не официальное заявление», — пояснил Абрамов.

В марте 2020 года Абрамов высказался о женщинах, которые после родов не могут избавиться от лишнего веса. «Я сразу жене сказал: изменю на 100 процентов отношение к тебе, если ты поправишься. Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, буду относиться хуже», — пошутил тогда он.

Однако затем слова стендапера раскритиковали не только поклонники, но и звезды — блогерши Алена Водонаева и Ида Галич, певец Родион Газманов.

В разговоре с «Газетой.Ru» Абрамов посоветовал зрителям не относится к шуткам серьезно. Он признался, что супруга слышала его шутку еще до того, как он рассказал ее публично.

«Я часто рассказываю жене шутки, они ее всегда смешат. Я — ее самый любимый комик, все мои шутки о себе она знает», — отметил юморист.

Иван Абрамов женат бизнесвумен Эльвире Абрамовой уже больше 13 лет. В 2014 году у пары появилась старшая дочь, а в 2018-м семья комика пополнилось второй наследницей.

Ранее стало известно, что у звезды «Реальных пацанов» требуют 800 тысяч рублей по алиментам.

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