«Я еще никого не обидел». Интервью с Иваном Абрамовым Иван Абрамов назвал себя любимым комиком своей жены

Стендап-комик Иван Абрамов собрался в экспедицию в Антарктиду — с концертной программой на круизном лайнере премиум-класса. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, чего ждет от поездки, куда еще хотел бы попасть и почему людей возмущают шутки.

— Иван, в феврале 2025 года вы отправитесь в экспедицию в Антарктиду. Вам страшно?

— Страшно, что мне так сильно понравится в Антарктиде, что захочется вернуться туда всей семьей — с женой и нашими девочками. А вообще — для меня это будет абсолютно новый опыт. Я люблю путешествовать, но с пингвинами и белыми медведями еще ни разу не встречался. Пингвинов, надеюсь, скоро увижу.

— Кто предложил вам присоединиться к другим артистам и предпринимателям, которые поплывут на лайнере? Вы сразу согласились?

— Я познакомился с ребятами из агентства NEVEREND, они организуют путешествия премиум-класса на премиум-лайнере — мне вообще нравится это слово, «премиум». Это будет наше первое совместное путешествие, но я уверен, что будут еще — у них есть и экспедиции на Северный полюс. Надеюсь, они поймут намек.

— Как вы готовитесь к экспедиции?

— Для меня сейчас главное — подготовить материал для двух выступлений на борту лайнера. И, что не менее важно, не забыть аптечку, теплые носки и куртку.

— Вы уже плавали на круизных лайнерах? Какие у вас ожидания от этой поездки?

— Это будет мое первое путешествие на лайнере, поэтому ожидания максимально высокие. То, что я видел на фото и видео с прошлых экспедиций, впечатляет. Не терпится уже испытать все это на себе.

close Пресс-служба Ивана Абрамова

— Известность как комику вам принесли удачные пародии. Вы много кого пародировали — своего отца, Екатерину Мизулину, Дмитрия Маликова, Елену Малышеву. Обижаются ли на вас ваши герои?

— Пародия — это не негативная история, а скорее наоборот. Я еще никого не обидел.

— Когда в вас открылся дар пародиста? Изображали в школе учителей и одноклассников?

— С детства я изображал других людей, но тогда не знал, что это не кривляние перед зеркалом, а пародия. Конечно, о моем таланте знали в школе, я пародировал и одноклассников, и учителей, при этом умудрился со всеми сохранить хорошие отношения. А в старших классах меня пригласили играть за школьную команду КВН.

— На одном из сайтов о звездах, где излагается ваша биография, пишут, что вы поступили в МГИМО «вопреки собственным устремлениям». Это правда? Каковы были устремления?

— Я хотел поступить на актерский факультет, собирался подавать документы, но мой отец настаивал на МГИМО, сказал, что еще успею отучиться на актера. Нашли компромисс — я поступил в МГИМО и играл в команде КВН своего вуза. Очень благодарен отцу, что тогда он проявил твердость.

— Тем не менее, поступить в один из лучших вузов страны всегда было непросто. Как вам это удалось?

— Нет какого-то секрета — я готовился к поступлению, занимался с репетиторами, был настроен стать студентом МГИМО, и, конечно, была некая доля везения — все, как у любого обычного абитуриента.

— Участие в университетской команде КВН помогало в учебе или мешало?

— Скорее добавляло какого-то драйва. Все, кто играл в КВН в студенчестве, меня поймут — нужно было как-то успевать учиться. Мы успевали.

close Пресс-служба Ивана Абрамова

— В 2021 году ваша шутка о потенциальном лишнем весе жены вызвала волну возмущения в соцсетях. Как вы думаете, почему? Ведь стендаперы достаточно часто жестко шутят о своих супругах, причем и мужчины, и женщины.

— Иногда зрители забывают, что не нужно серьезно относиться к шуткам.

— Почему ваша жена публично не комментировала скандальную шутку?

— Потому что это шутка, а не официальное заявление.

— Всегда, кстати, было интересно. Когда в стендапе шутят о женах и мужьях — это с разрешения членов семьи происходит? Вы как-то обговариваете заранее, что будете шутить о семье?

— Я часто рассказываю жене шутки, они ее всегда смешат. Я — ее самый любимый комик, все мои шутки о себе она знает.

— Стендап сегодня, наверное, самый популярный жанр в шоу-бизнесе, появляются многочисленные школы. На ваш взгляд, можно научить человека смешно шутить?

— Научить человека каким-то принципам построения монолога можно, но научиться быть смешным он должен сам. Обычно этому учит жизнь.

— Существуют ли неподходящие темы для шуток?

— Скорее — есть темы, на которые могут остро реагировать. Поднимать их или нет — выбор каждого комика.

— Вы не раз признавались, что любите компьютерные игры. Во что сейчас играете?

— Сейчас я, как и многие, захвачен игрой Elden Ring.

— Какую компьютерную игру должен пройти в своей жизни каждый мальчик?

— Ту, которую начал.