Комик Абрамов признался, что переживал после скандальной шутки о весе жены

Комик Иван Абрамов рассказал о своих переживаниях из-за шутки о весе жены, которая подверглась критике.

По его словам, он не мог представить, что его высказывание вызовет такую реакцию.

«Я к этому отношусь уже без негатива. Если говорить глобально, то люди в моих словах увидели личные страхи и обиды. Их можно понять», — заявил он в интервью на YouTube-канале «Папа, закрой дверь»

Стендапер добавил, что состоит в браке уже 13 лет, жена и родственники понимают его шутки и не обижаются на них.

В марте 2020 года Абрамов высказался о женщинах, которые после родов не могут избавиться от лишнего веса. «Я сразу жене сказал: изменю на 100 процентов отношение к тебе, если ты поправишься. Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, буду относиться хуже», — заявил тогда он.

Слова стендапера раскритиковали не только поклонники, но и звезды — блогерши Алена Водонаева и Ида Галич, певец Родион Газманов.

Позже супруга Абрамова защитила мужа от обвинений в фэтшейминге и сексизме.