У звезды «Реальных пацанов» требуют 800 тысяч рублей по алиментам

Бывшая жена Владимира Селиванова Виктория Маркина хочет обязать супруга выплачивать ей алименты на дочь в размере 800 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Маркина подала иск против экс-супруга и требует 700 тыс. рублей алиментов и дополнительные 100 тыс. рублей на оплату кружков ребенку. При этом на алименты также подала нынешняя супруга звезды «Реальных пацанов», блогерша Александра Калмыкова.

До этого экс-супруга Селиванова рассказывала, что у них с актером была устная договоренность касательно выплат на содержание семилетней дочери Евы — но теперь она просит отдавать четвертую часть его дохода.

Сейчас бывшие супруги судятся еще и об определении места жительства Евы, инициатором судебного разбирательства стал Селиванов. Он заявлял, что мать совершает «некрасивые и опасные для психики ребенка манипуляции». Судебное заседание по делу бывших супругов пройдет 26 ноября в Симоновском районном суде города Москвы.

В 2023 году стало известно, что Селиванов ушел от Виктории Маркиной к Калмыковой. Актер признавался, что завязал роман с блогершей еще до официального расторжения брака и не жалеет об этом.

В апреле 2024 года Селиванов стал отцом во второй раз. У него появился сын, мальчика назвали Кириллом. Актер радовался, что теперь в их семье шестеро человек, поскольку у Калмыковой есть дочь Софья и сын Даниил от первого брака.

Ранее стало известно, что муж Надежды Бабкиной заработал на свечах несколько десятков миллионов рублей.