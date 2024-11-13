Новый фильм с Расселом Кроу о противостоянии Римской империи может выйти в России

Кинокомпания Arna Media приобрела права на показ фильма «Последний друид» с Расселом Кроу на территории СНГ. Об этом сообщает Deadline.

Arna Media — независимая дистрибьюторская кинокомпания, благодаря которой в России вышли хиты «Зеленая книга», «Еще по одной», «Большая игра» и другие проекты. Премьера нового фильма с Расселом Кроу в главной роли неизвестна.

В «Последнем друиде» оскароносный актер вновь сразится с Римской империей спустя 25 лет с выхода «Гладиатора». Сюжет расскажет о мирном кельтском старейшине (Кроу), который вынужден взяться за оружие, чтобы защитить свой народ от уничтожения Римской империей. Режиссером выступит Уильям Юбэнк, создавший фильм «Под водой» с Кристен Стюарт.

В июле состоялась премьера официального трейлера «Гладиатора 2». Премьера сиквела культового фильма 2000 года состоялась 18 октября, а в американский прокат картина выйдет 22 ноября. События во второй части разворачиваются спустя более двух десятилетий после событий с Максимусом, которого сыграл Рассел Кроу в первой части.

В октябре режиссер Ридли Скотт заявлял, что уже начал работу над третьей частью «Гладиатора». На тот момент он написал восемь страниц сценария.

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