Вышел трейлер «Гладиатор 2» с Полом Мескалом и Педро Паскалем

Состоялась премьера официального трейлера киноленты «Гладиатор 2», режиссером которой является известный Ридли Скотт. Видео появилось на YouTube-канале Paramount Pictures

Сиквел культового фильма «Гладиатор» 2000 года планируется выпустить в мировой прокат 22 ноября. Пока нет информации о дате выхода фильма в российский прокат.

События во второй части разворачиваются спустя более двух десятилетий после событий с Максимусом, которого сыграл Рассел Кроу в первой части.

В новом фильме Луций, внук императора Марка Аврелия, попадает в плен после вторжения римской армии в Нумидию и возвращается в Рим как гладиатор.

В картине главную роль исполнил Пол Мескал, также в ней снялись Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн и Фред Хекинджер.

Об идее создания «Гладиатора 2» стали впервые говорить еще в начале 2000-х годов, но съемки начались лишь через 20 лет, в июне 2023 года.

Фильм снимали на Мальте и в Марокко. Производство фильма было временно приостановлено из-за забастовки актеров, но было возобновлено в начале декабря. Ридли Скотт объявил о завершении съемок в январе 2024 года.

Оригинальный «Гладиатор» вышел на экраны в 2000 году и стал одним из самых успешных фильмов, собрав более $465 млн. Рассел Кроу был удостоен «Оскара» за свою роль. Хотя актер относится к сиквелу скептически, он признает значение роли Максимуса для своей карьеры и особое место, занимаемое фильмом в его сердце.

Ранее Рассел Кроу пожаловался, что продюсеры «Гладиатора» не знали историю Рима.