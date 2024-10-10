Ридли Скотт начал работу над третьей частью «Гладиатора»

Режиссер Ридли Скотт начал работу над третьей частью фильма «Гладиатор». Об этом сообщает портал Gamesradar со ссылкой на печатную версию журнала Total Film.

«У меня на руках уже восемь страниц. Можно сказать, что у меня есть начало очень хорошего пути, по которому мне предстоит пойти», — сказал режиссер.

В январе актер Пол Мескал опубликовал фотографию с Ридли Скоттом и сообщил о завершении съемок «Гладиатора 2». В каст проекта вошли Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн и Конни Нильсен. Сюжет нового «Гладиатора» будет повествовать о событиях, которые развернутся спустя 25 лет после финала первой части.

В июле состоялась премьера официального трейлера «Гладиатора 2». Сиквел культового фильма 2000 года планируется выпустить в мировой прокат 22 ноября.

В сентябре Ридли Скотт объяснил, что не стал советоваться с Расселом Кроу о «Гладиаторе 2», поскольку персонажа звезды оригинальной картины не стало в первом фильме. Также режиссер признался, что сценарий продолжения картины был настолько очевидным, что создателям даже казался слишком простым.

Ранее Рассел Кроу пожаловался, что продюсеры «Гладиатора» не знали историю Рима.