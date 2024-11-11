Байопик о Трампе не выйдет в российский прокат

Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат, сообщил «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на пресс-службу проекта.

Фильму отказали в выдаче прокатного удостоверения, причины подобного решения пока не называются.

Фильм рассказывает о бизнес-карьере будущего президента США Дональда Трампа в 70–80-х годах в Нью-Йорке. Российская премьера ленты о становлении Трампа была запланирована на 14 ноября.

В главной роли снялся Себастьян Стэн, также в ленте сыграли Джереми Стронг, Мария Бакалова и Мартин Донован. Режиссером выступил автор «На границе миров» Али Аббаси.

Премьера картины состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале. В американский прокат байопик вышел 11 октября — несмотря на то, что в предвыборном штабе Трампа авторам угрожали судом за «вопиюще ложные утверждения».

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