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Еще один актер «Молодежки» экстренно попал в больницу с пневмонией

«Пятый канал»: актер «Молодежки» Носков госпитализирован с пневмонией

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Получившего известность после роли Эраста Фандорина в фильме «Азазель» актера Илью Носкова экстренно доставили в больницу 13 ноября. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

По информации издания, у актера сериала «Молодежка» поднялась высокая температура и начался кашель. Врачи подозревают у него пневмонию.

Илья Носков впервые стал известен массовому зрителю в 2002 году после участия в четырехсерийном фильме «Азазель», в котором сыграл одну из главных ролей. Сейчас его фильмография насчитывает 78 проектов — в том числе сериалы «Эффект домино», «Великая», фильм «Свингеры» и другие работы.

Накануне появилась информация, что сыгравшего хоккеиста Горового в «Молодежке» актера Максима Литовченко также доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Его госпитализировали утром 13 ноября.

До этого стало известно, что у телеведущего Юрия Николаева обнаружили коронавирусную инфекцию после госпитализации с воспалением легких. ПЦР-тест у экс-ведущего «Утренней звезды» взяли 10 ноября, он оказался положительным.

Состояние телеведущего усугубляет еще хроническая обструктивная болезнь легких и проблемы со стенками аорты. У Николаева также нет части легкого — ее удалили, когда у телеведущего нашли рак десять лет назад.

Ранее появились подробности судебного заседания по делу о мошенничестве с квартирой Долиной.

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