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Актера «Молодежки» экстренно доставили в больницу с лихорадкой

112: актера «Молодежки» Литовченко госпитализировали с подозрением на пневмонию

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Известного по роли хоккеиста Горового в «Молодежке» актера Максима Литовченко экстренно госпитализировали в больницу утром 13 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации канала, артист попал в больницу с высокой температурой и кашлем. Сейчас врачи проводят обследование, у Литовченко подозревают пневмонию. Другие детали состояния артиста неизвестны.

Максим Литовченко начал свою профессиональную карьеру в 2000-х годах на сцене театра «Мастерская Петра Фоменко». В его фильмографии свыше 90 работ, среди которых сериалы «Раневская», «Домашний арест», «Молодежка», фильм «Брестская крепость» и другие.

Недавно сообщалось, что у телеведущего Юрия Николаева обнаружили коронавирусную инфекцию после госпитализации с воспалением легких.

По данным Telegram-канала Mash, ПЦР-тест у экс-ведущего «Утренней звезды» взяли 10 ноября, он оказался положительным. Канал заявлял, что Николаеву тяжело дышать, он также страдает от кашля.

Состояние телеведущего усугубляет еще хроническая обструктивная болезнь легких и проблемы со стенками аорты. У Николаева также нет части легкого — ее удалили, когда у телеведущего нашли рак десять лет назад.

Ранее стало известно, что певец Shaman заплакал на концерте.

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