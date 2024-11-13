Раскрыт диагноз госпитализированного Юрия Николаева

У телеведущего Юрия Николаева обнаружили коронавирусную инфекцию после госпитализации с воспалением легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, ПЦР-тест у экс-ведущего «Утренней звезды» взяли 10 ноября, он оказался положительным. Mash отмечает, что Николаеву тяжело дышать, он также страдает от кашля.

Его состояние усугубляет еще хроническая обструктивная болезнь легких и проблемы со стенками аорты. У Николаева также нет части легкого — ее удалили, когда у телеведущего нашли рак десять лет назад.

Недавно Николаев признавался, что врачи обнаружили у него воспаление легких. Он подтверждал, что находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

Снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь все по-честному».

Ранее стало известно, что у звезды «Реальных пацанов» требуют 800 тысяч рублей по алиментам.