Появились подробности судебного заседания по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

В московском Хамовническом суде прошло судебное заседание по встречным искам народной артистки России Ларисы Долиной и новой владелицы квартиры певицы Полины Лурье. Об этом сообщает «Пятый канал».

Заседание прошло в закрытом формате. Защита Полины Лурье заявила, что хочет пойти на мировое соглашение с певицей. Адвокат Долиной Мария Пухова отказалась давать комментарии. Она заявила, что поделится подробностями по итогам процесса. Следующее заседание назначено на 16 декабря.

В августе Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

13 августа Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которая, по версии следствия, забрала у Долиной часть денег и передала злоумышленникам. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере, но сама она заявила, что ее использовали втемную в афере.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Гарик Burito объяснил, почему Долина попалась на удочку мошенников.