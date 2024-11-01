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Бывшая жена звезды «Реальных пацанов» раскрыла правду о суде с актером за дочь

Актер Селиванов захотел отсудить у экс-жены дочь после ее иска по алиментам

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Личный архив Владимира Селиванова

Бывшая жена Владимира Селиванова Виктория Маркина заявила Super.ru, что актер инициировал судебное разбирательство об определении места жительства их дочери после ее иска к экс-супругу по алиментам.

Маркина собралась через суд обязать звезду «Реальных пацанов» отдавать четвертую часть своего дохода на содержание дочери. До этого, призналась женщина, у них с бывшем мужем была устная договоренность.

30 октября стало известно, что Владимир Селиванов хочет отсудить семилетнюю дочь Еву у экс-супруги. В своих соцсетях актер заявлял, что мать совершает «некрасивые и опасные для психики ребенка манипуляции». Он уточнял, что Маркина могла в любое время суток позвонить ему с требованием «срочно перечислить ей денег», а также просила делать то же Еву.

«Ева действительно звонила папе и просила у него денег на йогурт, конфеты, и я действительно говорила ей: «Звони и проси у папы». А что в этом такого? И думаете, он ей дал? Нет», — заявила Маркина.

Женщина подчеркнула, что находится с ребенком 24/7, ежедневно возит девочку на кружки и готовит здоровую еду. Она специально переехала с дочерью в деревню, чтобы привить Еве любовь к природе.

Судебное заседание по делу бывших супругов пройдет 26 ноября в Симоновском районном суде города Москвы.

Ранее актер Милош Бикович признался, что практически переехал в Москву с семьей.

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