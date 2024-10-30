Звезда «Реальных пацанов» хочет отсудить семилетнюю дочь у бывшей жены

В Симоновский районный суд Москвы поступил иск от актера Владимира Селиванова к бывшей супруге Виктории Маркиной. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на пресс-службу суда.

Звезда «Реальных пацанов» планирует через суд определить место жительства их семилетней дочери Евы. Он хочет, чтобы наследница жила с ним и его новой избранницей, блогершей Александрой Калмыковой. Судебное заседание по делу пройдет 26 ноября.

О том, что Владимир Селиванов ушел от жены к Калмыковой, стало известно в 2023 году. Актер признавался, что завязал роман с блогершей еще до официального расторжения брака и не жалеет об этом.

В апреле 2024 года Селиванов стал отцом во второй раз. У него появился сын, мальчика назвали Кириллом. Актер радовался, что теперь в их семье шестеро человек, поскольку у Калмыковой есть дочь Софья и сын Даниил от первого брака.

В конце июля Владимир Селиванов называл себя веселым отцом в беседе с «Газетой.Ru». Он признавался, что ничего не запрещает детям. По его словам, они могут даже «вить из него веревки, но не всегда».

Ранее актриса Катерина Ковальчук заявила, что хочет детей от Гарика Харламова.