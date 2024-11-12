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Муж Надежды Бабкиной заработал на свечах несколько десятков миллионов рублей

«Страсти»: муж Бабкиной Евгений Гор заработал на продаже свечей 33 млн рублей

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Global Look Press

Муж Надежды Бабкиной Евгений Гор заработал на продаже свечей 33 миллиона рублей. Об этом сообщает портал «Страсти».

Евгений Гор является владельцем и единственным учредителем компании по производству свечей ООО «ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ». За 2023 год бизнес принес предпринимателю 202,6 миллиона рублей дохода, из которых 33,1 миллиона рублей — чистой прибыли.

Известно, что одна свеча стоит 1,5 тысячи рублей. Также у фирмы можно приобрести диффузор стоимостью от 3 тысяч рублей.

С 2003 года Надежда Бабкина состоит в фактическом браке с певцом Евгением Гором. Артистка признавалась в «Секрете на миллион», что они с возлюбленным живут раздельно, но это не мешает их отношениям.

В октябре продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Надежда Бабкина получает от 3 до 7 млн рублей за выступление. Эксперт пояснил, что окончательная стоимость концерта зависит от самого мероприятия.

По словам Дворцова, певица соглашается выступать только на тех концертах, которые ей «нужны или что-либо принесут». Продюсер утверждает, что артистка откажется от неинтересного ей предложения, даже если организаторы предложат ей высокий гонорар.

Ранее назван самый дорогостоящий уехавший из России артист.

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