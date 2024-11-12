Гергиев высказался о высоких ценах на балетные постановки в России

Дирижер, генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Валерий Гергиев в интервью интернет-изданию «Абзац» прокомментировал недовольство артистов и общественников высокими ценами на балетные постановки в России.

Он рассказал, что ценообразование в возглавляемом им культурном учреждении условно делится на эконом и бизнес. Такая практика, по его словам, распространена повсеместно.

«Во всем мире так билеты продаются. [Начиная] от первого класса, потом — бизнес-класс, потом — эконом-класс, эконом-комфорт и так далее», — отметил Гергиев.

В начале ноября народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что стоимость билетов на балетные постановки в театрах стала ненормальной. Он отметил парадоксальный факт, что, несмотря на порой пустующие ряды, цены постоянно растут. Также деятель культуры выразил мнение, что для поощрения посещения театров студентами необходимо создать отдельный проект.

Главный режиссер Чувашского государственного театра оперы и балета Андрей Цветков-Толбин позднее сообщил, что высокие цены на балетные постановки в РФ фиксируются только в отношении популярных произведений.

Ранее Волочкова рассказала о самой большой «балетной» проблеме в России.