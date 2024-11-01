Волочкова рассказала о самой большой «балетной» проблеме в России

Нехватка педагогического состава является самой большой «балетной» проблемой в России. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова.

Она отметила, что в стране есть только две профессиональные академии, которые расположены в Москве и Санкт-Петербурге. По ее словам, это «не очень хорошая ситуация». Волочкова также отметила, что ей не нравится ситуация, которая происходит в Большом театре.

«В Большом театре сейчас все поставлено на коммерции, сегодня даже существуют ставки. Я не верила в это, когда Коля Цискаридзе мне об этом рассказал. Можно заплатить деньги, чтобы отдали главную партию балерине, например. Или за деньги балерина может попасть в кордебалет. А, как правило, платят деньги не за тех, кто талантом обладает. Есть такая проблема», — поделилась балерина.

Она добавила, что выйти из этой ситуации не получится, потому что педагоги, которые могут на это повлиять, уходят из российского балета.

В июле Анастасия Волочкова призналась, что изначально не имела физических данных для успеха в балете. По словам Волочковой, в начале учебы она была худшей ученицей. Даже растяжка давалась будущей прима-балерине с трудом.

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