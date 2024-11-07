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В России оценили слова Цискаридзе о высоких ценах на балетные постановки

Режиссер Цветков-Толбин: балет считается валютным делом

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Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Высокие цены на балетные постановки в России фиксируются только в отношении популярных произведений. Об этом Pravda.Ru рассказал главный режиссер Чувашского государственного театра оперы и балета Андрей Цветков-Толбин, комментируя слова народного артиста России Николая Цискаридзе.

«Так обстоят дела на топовые названия, такие как «Щелкунчик» или балеты в «Мариинке», в Большом театре. Потому что балет всегда считался, так сказать, валютным делом, нежели даже опера. Я работаю главным режиссером Чувашского театра оперы и балета. У нас очень лайтовые цены, каждый может попасть на того же «Щелкунчика», — отметил эксперт.

При этом попасть на популярные спектакли в Большом театре действительно сложно, согласился он. Тем, кто хочет увидеть такие постановки, например, «Щелкунчика», Цветков-Толбин порекомендовал поехать в другие города и посмотреть их в провинциальных театрах.

Николай Цискаридзе до этого заявил, что цены на билеты на балетные постановки в театрах стали ненормальными. Он отметил парадоксальный факт, что несмотря порой пустующие ряды, стоимость билетов на постановки постоянно растет. Также народный артист выразил мнение, что для поощрения посещения театров студентами необходимо создать отдельный проект.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что педагог по балету не верила в ее успех.

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