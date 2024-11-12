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Бритни Спирс впервые за два года воссоединилась с младшим сыном

Певица Бритни Спирс начала общаться с 18-летним сыном Джейденом

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britneyspears/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Американская певица Бритни Спирс воссоединилась со своим сыном Джейденом Федерлайном впервые за два года. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на собственный источник.

«Они проводят много времени вместе», — поделился инсайдер.

Второй источник добавил, что 18-летний юноша «вернулся в Калифорнию», где живет 42-летняя Спирс, после переезда на Гавайи со своим братом Шоном Престоном Федерлайном и их отцом Кевином Федерлайном.

Неясно, живет ли Джейден с матерью в ее особняке.

«Бритни очень рада возвращению ребенка. Все движется в правильном направлении», — говорит второй инсайдер.

46-летний Кевин перевез Престона, Джейдена и других своих детей на Гавайи в августе 2023 года после того, как его жена Виктория Принс устроилась на работу тренером по волейболу в Гавайском университете. Спирс согласилась на переезд, однако не видела подростков до их отъезда и больше года не разговаривала с ними.

В августе компания Universal Pictures приобрела права на книгу Бритни Спирс «Женщина во мне» и готовится экранизировать ее. Режиссером ленты станет Джон М. Чу, снимавший докфильм про певца Джастина Бибера и «Иллюзию обмана 2», а продюсером — Марк Платт. В книге Спирс описала свой путь к славе от дней в «Клубе Микки Мауса» до опеки отца, под которой находилась 13 лет.

Ранее Бритни Спирс вышла замуж за себя.

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