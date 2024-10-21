Бритни Спирс вышла замуж за себя

Американская певица Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за себя. Новое видео в белом платье она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя звезда дала понять, что некая «церемония» произошла уже какое-то время назад.

«День, когда я вышла за себя замуж... Вспоминаю его, потому что, пускай это кажется неловким или глупым, я думаю, что это лучшее, что я когда-либо делала», — написала она.

Накануне Спирс заподозрили в скорой свадьбе с бойфрендом Полом Ричардом Солизом. Друзей певицы смущает криминальное прошлое мужчины, и то, что Бритни, по их мнению, легко поддается влиянию.

«Он всегда каким-то образом возвращается. Пол взял на себя работу менеджера Брит по социальным сетям, и теперь некоторые из его девятерых детей живут в ее доме. Если никто не сможет отговорить ее от этого, Пол станет следующим Кевином Федерлайном, только в 10 раз хуже», — заявил инсайдер издания.

Бритни Спирс была замужем за хореографом Кевином Федерлайном с 2004 по 2007 год. Танцор воспитывал сыновей с 2008 года после того, как из-за психического состояния певицу взял под опеку ее отец Джейми Спирс. Дети не хотели общаться с артисткой, потому что им не нравились откровенные фотографии, которые она выкладывала в соцсетях.

Ранее Бритни Спирс снялась в бикини на яхте.