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По автобиографии Бритни Спирс снимут фильм

Universal Pictures приобрела права на мемуары Бритни Спирс и снимет фильм

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PA/Global Look Press

Компания Universal Pictures приобрела права на мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне» и готовится экранизировать его. Об этом сообщает американская газета Variety.

По информации издания, режиссером фильма станет Джон М. Чу, снимавший докфильм про певца Джастина Бибера и «Иллюзию обмана 2», а продюсером — Марк Платт.

Мемуары певицы вышли в октябре 2023 года и были проданы тиражом более 2,5 млн экземпляров только в США. Universal выиграла права на них на аукционе.

В книге Спирс описала свой путь к поп-суперзвезде от дней в «Клубе Микки Мауса» до скандального случая опекунства. Книга, как пишет Variety, была жестоко честной и подробно описывала ее отношения с бывшим парнем Джастином Тимберлейком и ее семьей.

На своей странице в соцсети Х Бритни написала, что работает над секретным проектом с Марком Платтом, который, по ее словам, снимал ее любимые фильмы.

В мае Бритни Спирс сообщила, что ее обокрали.

Ранее Бритни Спирс засняли с бывшим возлюбленным.

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