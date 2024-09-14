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Слепаков обжаловал в Верховном суде отказ снять с него статус иноагента

РИА Новости: Слепаков обжаловал в Верховном суде отказ снять статус иноагента

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Артист Семен Слепаков обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него статус иноагента, передает РИА Новости.

В пресс-службе суда сообщили, что от артиста поступила соответствующая жалоба. Дата разбирательства еще не назначена.

Минюст включил юмориста в перечень иноагентов 14 апреля прошлого года. По мнению ведомства, Слепаков «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».

В июне 2023-го Замоскворецкий суд Москвы отказал артисту в снятии статуса. Судья принял во внимание доводы Минюста, хотя представители юмориста отрицали, что он получал иностранное финансирование. В мае этого года Слепаков обжаловал решение суда, а в июне юмориста впервые оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие плашки иноагента в Telegram.

Слепаков сейчас не проживает в России: в 2022 году он переехал с семьей в Израиль и объявил, что больше не планирует возвращаться.

Ранее Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) отказали в снятии этого статуса.

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