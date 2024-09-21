Верховный суд не стал рассматривать жалобу Земфиры на отказ снять статус иноагента

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом), которая добивалась исключения из реестра Минюста, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Судом отказано в передаче жалобы Рамазановой Земфиры Талгатовны для рассмотрения в судебном заседании», — заявила источник агентства.

После начала СВО Земфира уехала во Францию. Ее включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Согласно обоснованию ведомства, певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах», «получала поддержку от иностранных источников». Позже это решение признал законным Замоскворецкий районный суд Москвы. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу исполнительницы, после чего оно вступило в законную силу. После этого Земфира обратилась в Верховный суд с аналогичной жалобой.

Верховный суд уже отказывал в рассмотрении жалоб о снятии статуса иноагента писателю Дмитрию Глуховскому, юмористу Максиму Галкину, телеведущей Татьяне Лазаревой и лидеру группы «Ногу свело» Максиму Покровскому.

Ранее Рената Литвинова опубликовала фото Земфиры на фоне слухов об их ссоре.