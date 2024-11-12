Суд вернул полицейским протокол на автора песни «Дымок»

Никулинский суд Москвы вернул полицейским протокол об административном правонарушении в отношении автора песни «Дымок» Ицыка Цыпера (Игорь Цыба) за пропаганду наркотиков. Об этом сообщил ТАСС.

«Определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу», — говорится в сообщении.

11 ноября Telegram-канал «Осторожно, новости» заявил, что в отношении казахстанского певца возбудили дело о пропаганде наркотиков иностранным гражданином. При этом за какой именно трек был составлен протокол, неизвестно.

В феврале этого года YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал клип на песню «Дымок» для просмотра в России. По данным Telegram-канала SHOT, запретить песню «Дымок» из-за содержащегося в ней призыва к употреблению запрещенных веществ призывали представители движения «Ветераны России», которые обратились с такой просьбой в Генпрокуратуру РФ.

Ранее бывшего участника группы Centr оштрафовали за пропаганду наркотиков в песнях.