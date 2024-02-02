На YouTube заблокирована песня «Дымок» Ицыка Ципера в России

Видеохостинг YouTobe заблокировал для пользователей из России клип Ицыка Ципера (настоящее имя — Игорь Цыба) «Дымок» по требованию государственных органов. Об этом свидетельствуют данные видеохостинга.

«Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», — написано на плашке видеоролика при попытке начать просмотр клипа.

До этого представители движения «Ветераны России» пожаловались в Генпрокуратуру России на трек «Дымок» исполнителя Ицыка Цыпера, собравший 8 млн просмотров на YouTube. Отмечается, что активисты сочли пропагандой наркотиков текст песни. Они считают, что Цыпер призывает «курнуть», ради расслабления.

Shot добавляет, что настоящее имя Ицыка Цыпера Игорь Цыба. Мужчина родился в городе Костанай в Казахстане — в этой стране исполнитель проживает до сих пор. По данным издания, шансонье запрещает обсуждать с кем-либо свою биографию, так как боится «раскрутки его связей с Украиной». По данным издания, Цыба раньше часто посещал Киев и Одессу, так как по национальности является украинцем.

Ранее сообщалось, что шоумен Джигурда просит возбудить уголовное дело на водителя из-за слитого видео.