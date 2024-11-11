На автора песни «Дымок» Ицыка Цыпера завели дело о пропаганде наркотиков

На автора песни «Дымок» Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) завели дело о пропаганде наркотиков иностранным гражданином. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Протокол на казахстанского музыканта поступил в Никулинский суд Москвы. По вменяемой статье автору грозят до 15 суток ареста с последующим выдворением из России.

Мужчина родился в городе Костанай в Казахстане — в этой стране исполнитель проживает до сих пор. По данным Shot, шансонье запрещает обсуждать с кем-либо свою биографию, так как боится «раскрутки его связей с Украиной» — издание утверждает, что Цыба раньше часто посещал Киев и Одессу, так как по национальности является украинцем.

За какой именно трек на Цыбу составили протокол, неизвестно. В России он получил известность после песни «Дымок», в которой герой рассказывает об употреблении марихуаны. Некоторое время она была недоступна на YouTube из России по требованию государственных органов.

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