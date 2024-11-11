Жена рэпера Feduk заработала больше 50 млн рублей за год

Выручка проекта How To Eat блогерши Саши Новиковой составила 52 млн рублей за 2023 год. Об этом сообщает «Звездач» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность.

Прибыль ООО «Хау Ту» достигла 1,2 млн рублей, что на миллион больше по сравнению с прошлым годом. Компания Саши Новиковой на рынке с 2019 года, она занимается доставкой «качественной, здоровой и вкусной» еды для москвичей.

Дочь известного ресторатора Аркадия Новикова стала женой рэпера Feduk (Федора Инсарова) в мае 2021 года. Спустя год у пары появилась дочь Нина. Отец Новиковой признавался, что был скептически настроен к ее возлюбленному, поскольку сомневался в серьезности намерений рэпера. Но со временем бизнесмен увидел, как артист трогательно относится к его дочери, и принял Федора в семью.

Недавно стало известно о снижении выручки кинокомпании Данилы Козловского на 70% за 2023 год. Фирма «DK Entertainment» Козловского заработала около 213,2 млн рублей , а ее чистая прибыль составила 7,4 млн рублей. При этом еще в 2021-м на балансе компании числилось 700 млн рублей.

Ранее сообщалось, что у певца Ислама Итляшева нашли долги перед ФНС.