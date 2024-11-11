У певца Ислама Итляшева нашли долги перед ФНС

Заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики Ислам Итляшев задолжал Федеральной налоговой службе 227 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 33-летнему Итляшеву принадлежит ИП в области творчества. Бизнес по торговле одеждой исполнитель песни «Салам алейкум братьям» закрыл в 2011 году, в 2022 году — фирму, связанную с фермерским хозяйством.

Также издание уточняет, что с сентября по декабрь Итляшев намерен дать 60 концертов, не считая корпоративов, ценник на которые стартует от 2 млн рублей.

Ислам Итляшев развивает музыкальную карьеру с 2011 года. В 2022 году он стал самым прослушиваемым артистом 2022 года на YouTube в России.

Накануне сообщалось, что писательница Оксана Робски (настоящее имя Ксения Полянская) задолжала ФНС почти 1 млн рублей.

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