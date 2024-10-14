Стало известно о снижении выручки кинокомпании Данилы Козловского

Выручка кинокомпании актера Данилы Козловского снизилась на 70% за 2023 год. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выручка фирмы «DK Entertainment» за 2023 год составила около 213,2 миллиона рублей, а чистая прибыль — 7,4 миллиона рублей. Как отмечает издание, на балансе компании в 2021-м числилось 700 миллионов. Козловский основал компанию в 2017 году.

В апреле 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Бородин требовал от Генпрокуратуры проверить актера на предмет финансирования ВСУ из-за дружбы с иноагентом — режиссером Александром Роднянским (признан в РФ иностранным агентом).

Актер в ответ подчеркнул, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.

13 сентября прошлого года стало известно, что Козловский отсудил у Бородина рубль.

Ранее Козловский попал в «серый список» актеров.