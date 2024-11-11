«Занимаюсь этим с детства»: Цискаридзе высказался о квадроберах

В новом увлечении подрастающего поколения – квадробинге – нет ничего плохого, считает народный артист России Николай Цискаридзе. Однако важно правильно реагировать на подобные игры и говорить с детьми, приводит его слова Gazeta.SPb.

Комментируя новый тренд, Цискаридзе напомнил, что дети всегда играют во что-то, поэтому в данном случае важнее то, как на это реагируют взрослые. По мнению артиста, важно объяснять детям нормы поведения, но не переоценивать значение игр. Их безобидность он доказал на своем примере.

«В своей профессии я изображал птиц, всяких там ползучих, в конце концов я этим с детства занимаюсь», — отметил артист.

Он также добавил, что, общаясь с родителями, понял, что все зависит именно от их отношений с детьми и подходов к воспитанию.

Напомним, также он назвал ненормальными цены на балетные постановки и подчеркнул, что билет на спектакль не может быть равен месячному окладу человека. Комментируя его слова, главный режиссер Чувашского государственного театра оперы и балета Андрей Цветков-Толбин заявил, что высокие цены на балетные постановки в России фиксируются только в отношении популярных произведений – такие, как «Щелкунчик».

Ранее Николай Цискаридзе призвал здороваться с уборщиками.