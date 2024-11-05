Николай Цискаридзе призвал здороваться с уборщиками

Балетмейстер, ректор Академии Русского балета Николай Цискаридзе высказался о необходимости уважения к представителям всех профессий. Его слова, сказанные на выступлении для молодежи «Эпоха разума и света: крутые повороты и трансформация жизни», цитирует «Газете.ru» пресс-служба Российского общества «Знание».

По словам Цискаридзе, именно уважение к другим, включая, к примеру, уборщиков, поможет пройти испытание успехом.

«Каждый раз, когда вы входите в подъезд и встречаете людей, которые его убирают. Знайте, что это работа безумно важная. Нельзя пройти, не поздоровавшись с этим человеком, ни в коем случае нельзя не оценить его труд», — сказал он.

Он призвал каждый раз об этом думать и так же уважительно относиться ко многим другим профессиям, не позволяя дерзко или хамски отвечать кому бы то ни было.

«Когда вы научитесь с собой договариваться и сдерживать себя — значит, у вас все получится», — уверен Цискаридзе.

Встреча с Цискаридзе прошла в рамках федерального просветительского марафона «Знание.Первые».

Накануне Цискаридзе резко высказался насчет цен на билеты в театры.

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