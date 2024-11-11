Уехавшая из России экс-солистка «ВИА Гры» стала экстрасенсом

Экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Грановская развивает свой блог как экстрасенс. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Уехавшая из России после начала спецоперации на Украине Грановская в последнее время живет в Европе. По словам женщины, она обнаружила в себе «экстрасенсорные проявления». Теперь она ведет стримы о «психологии и метафизике» под фамилией мужа — Уржумцева.

Супруг Грановской, российский бизнесмен Михаил Уржумцев — гендиректор и владелец 6,12% компании «Мэлон фэшн груп», основные активы которой находятся на Кипре. Компания занимается розничной торговлей одеждой в крупных сетях магазинов и имеет дочернее предприятие на Украине. В прошлом году выручка российской компании составила 61 миллиард рублей с чистой прибылью 7 миллиардов рублей.

Накануне экстрасенс Константин Гецати расспросил родственников певицы Ольги Меганской, почему экс-солистка группы «ВИА Гра» участвует в шоу «Невеста. Экстра любовь», будучи замужем.

Ранее бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова подала на развод с баскетболистом Тиммой.