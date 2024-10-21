«Брак изжил себя». Певица Анна Седокова разводится с третьим мужем

Певица Анна Седокова подала на развод с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Что известно о разрыве одной из самых обсуждаемых и ярких пар российского шоу-бизнеса — рассказывает «Газета.Ru».

Пытались спасти брак

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова подала на развод с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой после пяти лет отношений. Дело о расторжении брака было зарегистрировано в Московском областном суде 16 октября 2024 года.

Незадолго до подачи заявления на развод певица посетила шоу «Кстати». Там Седокова призналась, что уже давно хочет расстаться с Тиммой.

«Оно уже зрело где-то полтора-два года даже. Мы все время как-то пытались бороться, спасать. Но потом я уже поняла, что все. Как я ему сказала: «Слушай, вот это брак, его уже надо закончить, он уже изжил себя. Если все будет хорошо, сделаем новый», — поделилась исполнительница.

По мнению Седоковой, нужно идти дальше и отпустить отношения, которые доставляют больше боли, чем счастья. Артистка отметила, что новая песня «Полюбила себя» связана с ее браком.

«Звучит как статус «ВКонтакте», но иногда нужно выбирать себя. Мы повременили с новостью, потому что мы опять помирились, а потом все. Окончательно поссорились», — рассказала певица.

close annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Впервые о своем решении развестись Седокова сообщила в сентябре в соцсетях.

«Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне и внешние, и внутренние. Да, они есть», — написала артистка.

Певица уточнила, что не будет распространять «грязь», которая касается расставания со спортсменом. Она попросила пользователей «не разводить ничего» в соцсетях. По словам Седоковой, она благодарна Тимме за сложный, но очень интересный путь, который они прошли вместе. В своем посте артистка также назвала жизнь «дерзким приключением», в котором важно «держаться лицом к переменам».

«Самое ценное — вы слышите мой голос. Помимо голоса, со мной осталась моя смелость, решительность и вера во все самое лучшее. А еще мои дети и песни», — поделилась певица.

В конце поста Седокова уточнила, что развод — это ее дело и ошибки, которые исправлять исключительно ей .

Ушел от жены с ребенком

close annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Седокова и Тимма познакомились летом 2019 года на открытии бара певицы на Саввинской набережной в Москве. Баскетболист тогда был игроком подмосковных «Химок». На тот момент он еще не развелся с предыдущей супругой Саной и жил один. О знакомстве с баскетболистом Седокова рассказала сайту Teleprogramma.pro.

«Мы праздновали открытие, и Янис получил в подарок свитшот. Потом он выставил в соцсетях сториз, где ехал в машине в этом свитшоте — и играла «Шантарам» (песня Седоковой). Я тогда подумала: он так любит то, что я делаю. Конечно, этим Янис меня очень подкупил», — поделилась певица.

Затем Тимма связался с Седоковой в соцсетях и в ходе переписки смог расположить к себе. Несмотря на разные сферы деятельности и большую разницу в возрасте (артистка старше своего теперь уже бывшего избранника на 10 лет), они быстро нашли общий язык и ощутили ту самую «искру». В интервью YouTube-каналу Светланы Бондарчук Тимма рассказал, что на первое свидание они ходили в кино — и потом долго не могли расстаться:

«Бывает, что ты встречаешь человека в первый раз — и по разговору через пять минут понимаешь, что знаешь его 20 лет. Так у меня было с Аней: я понял, как она думает, где и что она хочет. Сразу было понятно и очень легко».

Уже осенью 2019 года они впервые вышли в свет как пара. Официальная супруга баскетболиста негативно восприняла информацию о его новых отношениях, написав об этом в соцсетях. По словам Саны, она знала, что за полгода до объявления о романе с Седоковой Тимма начал ей изменять — а летом якобы заявил, что хочет спасти брак, но вскоре изменил свое решение.

«Заботиться в твоем понимании означает блокировать банковские карты жены, чтобы у нее не было денег. Сказать, что ей и самому важному для тебя человеку — сыну — надо съехать из нашей квартиры и жить на улице, подписать документы о разводе, чтобы ты мог быть свободным мужчиной для своей новой дамы, которая утверждает, что она не встречается с женатыми», — обратилась Сана к Янису в своем посте.

Комментируя это заявление в интервью Василию Конову, Седокова заявила, что на тот момент Янис и Сана уже приняли решение расстаться, о чем говорили в интервью. По словам певицы, экс-супруга баскетболиста «обратила против нее свой гнев, не желая признавать ошибки».

При этом скандалы будто только укрепляли отношения влюбленных — они старались как можно больше времени проводить вместе. Баскетболист быстро нашел общий язык с детьми артистки от предыдущих партнеров — Алиной, Моникой и Гектором. В начале 2020 года Седокова и Тимма завели собаку, которую назвали Мамбой в честь баскетболиста Коби Брайанта, а вскоре латвиец появился в клипе на песню своей возлюбленной «Игристое, детка».

Предложение в Майами, свадьба в Барвихе

close Свадьба певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тимма annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Через год после знакомства Тимма сделал Седоковой предложение — на отдыхе в Майами, куда они поехали вместе с детьми певицы. Летом 2020 года влюбленные обручились на арендованной яхте, а уже осенью отпраздновали свадьбу в «Барвиха Luxury Village». На мероприятии присутствовали только избранные — о событии не знали даже родители молодоженов. Об этом певица рассказала в комментарии Первому каналу.

«Мы поехали в Подмосковье. Остались там в гостинице на ночь, а потом наутро пошли и расписались. Родители узнали об этом только на следующий день», — призналась Седокова.

Позже она стала гостьей передачи «Вечерний Ургант», в ходе которой заявила, что вообще не хотела никому рассказывать о своем статусе: «Мы решили, что отпразднуем в очень семейном кругу и просто пойдем распишемся. Мы никому не хотели говорить, а тут вы нас пригласили в гости».

Расставались около 20 раз

close Баскетболист Янис Тимма и певица Анна Седокова Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Почти сразу после свадьбы в сети начали появляться слухи о расставании пары по разным причинам. Одна из самых популярных — проблемы Тиммы с работой. В 2021 году латвиец был вынужден уйти из подмосковного клуба и около года не мог найти новую команду. В это время Седоковой якобы пришлось обеспечивать мужа, что негативно сказалось на их отношениях.

Год спустя Тимма смог добиться заключения контракта с клубом «Лейкленд Мэджик» и улетел в США — а Седокова с младшим сыном осталась в Москве. В течение нескольких лет супруги старались поддерживать отношения на расстоянии. Певица периодически выкладывала в соцсетях откровенные фото с мужем — а в интервью Ляйсан Утяшевой поделилась подробностями их интимной жизни.

«У нас не длится 15 минут. Иногда я бы хотела, чтобы длился 15 минут. Но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа. Я иногда правда хочу поменьше», — призналась Седокова.

В феврале 2024-го певица начала публично заявлять о проблемах в отношениях с Тиммой — по словам Седоковой, за пять лет брака они временно расставались около 20 раз. В День святого Валентина она опубликовала пост, в котором призналась, что статус их отношений остается «неопределенным».

«Он улетел. Жизнь — удивительная штука. И я понятия не имею, когда мы встретимся опять — и в каком статусе. Я даже не знаю страну, в которой мы когда-нибудь встретимся. Но я точно знаю, что лучшее, что мы сейчас можем сделать, — это работать и жить свои лучшие жизни, ведь других у нас не будет. А дальше со всем разберемся», — написала тогда Седокова.