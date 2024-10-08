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Названа причина смерти актера Неретина, известного как депутат Наливкин

Mash: актер Неретин умер из-за обострения старых заболеваний и остановки сердца

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Актер Андрей Неретин, известный как «депутат Наливкин», скончался в результате обострения старых заболеваний и остановки сердца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Неретина Галину Антонец.

Отмечается, что Неретин не пил алкоголь больше года, но за несколько дней перед смертью сорвался. Ранее медики говорили об оторвавшемся тромбе, ставшем причиной смерти, но эта версия не подтвердилась.

«Последнее время у 48-летнего актера были проблемы со здоровьем: он почти не ходил после операции на суставе. Максимум мог дойти до магазина с палочкой. Больного навещал его продюсер, привозил продукты и помогал по хозяйству», — говорится в сообщении.

Актер Неретин скончался 6 октября. В феврале 2024 года стало известно, что Неретину после падения с лестницы диагностировали асептический некроз тазобедренного сустава. Из-за проблем со здоровьем он оказался «практически прикован к кровати». Летом актеру сделали операцию по замене сустава. Кроме того, по данным Mash, недавно он перенес инсульт.

Ранее серьезно больной «депутат Виталий Наливкин» сообщил об отставке.

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