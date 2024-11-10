Кудрявцева осудила клинику, которая бесплатно отдает сперму Павла Дурова

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала в своем Telegram-канале на новость о том, что одна из московских клиник предлагает женщинам бесплатно пройти процедуру ЭКО с использованием донорской спермы от якобы Павла Дурова.

«[Какой ужас!] Оставьте человека в покое», — возмутилась актриса, используя при этом матерное выражение.

До этого клиника «АльтраВита» опубликовала в соцсетях рекламу о том, что желающие зачать детей россиянки могут получить донорский материал Павла Дурова. Затем гендиректор медучреждения Сергей Яковенко подтвердил эту информацию.

В беседе с RTVI он пояснял, что процедура бесплатная, поскольку все расходы оплачивает миллиардер. Яковенко отмечал, что давно знаком с основателем Telegram. По его словам, именно предприниматель проявил инициативу стать донором спермы.

29 июля Дуров рассказывал, что впервые стал донором спермы 15 лет назад. Этот биоматериал, признавался он, до сих пор хранится в одной из клиник. Также стало известно, что на 2024 год у него есть более 100 биологических детей в 12 странах мира. Предприниматель хочет раскрыть свой генетический код, чтобы его дети смогли найти друг друга.

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