Агутин высказался о ночи за деньги с фанаткой: «Кто ж со мной без денег будет»

Певец Леонид Агутин с иронией ответил на вопрос журналиста, который поинтересовался у артиста, предлагали ли ему фанатки деньги за проведенную с ним ночь. Его слова передает МУЗ-ТВ в своем Telegram-канале.

«Со мной? Конечно, кто ж без денег будет», — пошутил исполнитель.

Затем Агутин признался уже серьезно, что ему не поступали такие предложения от поклонниц. Он усомнился, что подобное предлагали какому-либо другому артисту. Агутин подытожил свои слова фразой: «А так можно было?»

При этом 56-летний создатель хита «Все в твоих руках» не стал скрывать, что его до сих пор преследуют фанатки. Женщины, пожаловался артист, караулят его у подъезда дома и звонят, чтобы признаться в любви к нему. Они также нередко выражают свою готовность родить от исполнителя детей.

«Все происходит по-прежнему. Я молод и у меня куча поклонниц», — пояснил Агутин.

Певец Леонид Агутин женат на артистке Анжелике Варум. Их роман начался в 1990-х, а в 1999 году у пары родилась дочь Лиза-Мария. Через год после рождения ребенка знаменитости поженились. В конце мая исполнитель публично обратился к своей супруге в соцсетях. Агутин поздравил жену с 55-летием и признался ей в любви.

Ранее Ревва объяснил, зачем сыграл пятую свадьбу с женой.